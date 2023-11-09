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Шойгу вручил героям СВО орден Мужества и медали «Золотая Звезда»

10:32 09.11.2023
Церемония награждения прошла в Национальном центре управления обороной России.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу вручил героям специальной военной операции государственные награды.

Торжественная церемония состоялась в Национальном центре управления обороной. Из рук главы российского оборонного ведомства военнослужащие получили медали «Золотая Звезда», которые выдаются тем, кому присвоили звание Героя России, а также орден Мужества. Кроме того, Шойгу вручил отличившимся бойцам ВС РФ часы.

Высоких наград были удостоены командир стрелкового отделения рядовой Дмитрий Трачук, водитель-электрик радиорелейной станции роты связи младший сержант Иван Калашников, старший стрелок мотострелкового отделения ефрейтор Алексей Ивлиев. Минобороны описало подвиг каждого военнослужащего.

Дмитрий Трачук при наступлении российских войск первым вошел в украинский окоп и вступил в ближний бой, несмотря на численное превосходство противника. В ходе боя украинская сторона понесла потери в личном составе. Когда у Дмитрия закончился боекомплект, он продолжал сражаться, но уже врукопашную. Был ранен после того, как рядом с ним разорвалась граната. Несмотря на ранение, продолжил штурм позиций, уцелевшие боевики были вынуждены бежать, а Дмитрий удерживал занятую позицию до подхода основных сил.

Другой отличившийся военнослужащий - Иван Калашников. При штурме позиций ВС РФ враг приблизился на дистанцию в 30 метров. Часть наших бойцов были ранены. Калашников, умело используя ручные гранаты и стрелковое оружие, в одиночку продолжал отражать атаку, не давая боевикам подступить к позициям. В результате противник с потерями в личном составе отступил, его попытки захватить позицию ВС РФ и прорвать российскую оборону потерпели фиаско.

Также Минобороны рассказало о подвиге Алексея Ивлиева. В течение короткого промежутка времени националисты трижды пытались атаковать позиции наших мотострелков. Отделение, в составе которого действовал Ивлиев, попало под огонь украинской артиллерии, некоторые бойцы ВС РФ получили легкие ранения. Российские военнослужащие продолжили вести огонь, благодаря чему смогли удержать позиции и не допустить прорыва обороны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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