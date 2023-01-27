Times: выпускник МГУ стал самым крупным налогоплательщиком Британии 2022 года

Александр Герко прокомментировал свое первое место в топе так: «Очень рад платить кучу налогов».

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Больше всего налогов в 2022 году в казну Великобритании заплатил уроженец России - Александр Греко. Такие данные предоставила газета Times.

В прошлом году он заплатил 487,4 миллиона фунтов, что равняется более 600 миллионов долларов по нынешнему курсу.

«Очень рад платить кучу налогов», - прокомментировал свое первое место в налоговом рейтинге Александр.

Греко является выпускником МГУ и основателем трейдинговой компании XTX Markets. Его собственное состояние оценивается в 2,5 миллиарда долларов.

По данным ТАСС, бывший россиянин завершил процедуру выхода из гражданства в 2022 году.

Ранее в английской прессе появилась информация о том, что власти королевства намерены повысить налоги для покрытия возникшего в бюджете дефицита. На фоне этого премьер-министр страны Риши Сунак заявил, что «жизнь не так проста».