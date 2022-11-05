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«Жизнь не так проста»: Сунак заявил, что государство не может решить проблемы граждан

Максим Крюков
04:00 05.11.2022
Как отметил новый премьер Британии, основным приоритетом в его политике в настоящий момент является борьба с инфляцией.
«Жизнь не так проста»: Сунак заявил, что государство не может решить проблемы граждан
© Фото: Pool, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Правительство Великобритании не может решить все проблемы своих граждан. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Риши Сунак.

«Вы должны быть уверены, когда занимаетесь чем-то, что делаете это достойно, и что вы честны по отношению к людям, что, конечно, ни одно правительство не может решить все проблемы. Жизнь не так проста», - сказал он в интервью газете The Times.

Как отметил Сунак, основным приоритетом в его политике в настоящий момент является борьба с инфляцией.

Британская пресса писала, что новый премьер Британии планирует повысить налоги для покрытия образовавшегося в государственном бюджете дефицита, который составляет 50 миллиардов фунтов стерлингов (около 57,3 миллиарда долларов).

Ранее стало известно, что украинские власти недовольны планами нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака сократить военный бюджет страны. Как пишет издание Politico, в первом обращении к нации политик пообещал поставить «экономическую стабильность» в центр повестки дня своего нового правительства и предупредил о предстоящих «трудных решениях» в отношении расходов.

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