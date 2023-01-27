Жительница блокадного Ленинграда рассказала, как врачи вытащили ее «с того света»

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На старой фотокарточке ноябрь 1941 года, ленинградской девочке Елене Кан 16 лет. Зимой ее школу закроют, и Лена пойдет работать в детскую поликлинику. Каждый день она, будучи еще ребенком, но уже медсестра, станет ходить на вызовы к больным детям. Некоторые из них, замерзшие и истощенные от голода, называли ее «мамой», потому что их мамы уже умерли.

«Чаще всего это были истощенные дистрофики и с очень печальными глазами. Они ничего не просили, они молчали и больше ничего сказать не могли», - вспоминает Елена Кан.

Татьяна Фомина родилась в мае 1942 года, а уже в сентябре ее срочно госпитализировали в клинику педиатрического института с дистрофией, в крайне тяжелом состоянии.

«Одни глаза, и сердце у меня билось сквозь грудь, больше ничего - одни палочки ручки-ножки. В общем, умирала, меня с того света врачи вытащили - с того света!» - рассказывает Татьяна.

Таня лежала в клинике полтора года. В экспозиции музея она нашла не только фото своего лечащего врача, но и снимок, на котором есть она сама, уже вполне упитанная. В благодарность за спасенную жизнь Татьяна Витальевна принесла сюда свою первую и самую любимую игрушку.

В блокаду педиатрический институт ни на день не прерывал свою работу - здесь подняли на ноги почти 4 000 детей. На немецких картах объектов, подлежащих уничтожению в Ленинграде, педиатрический институт значился под №708 - его бомбили по 12 раз в день. Во время обстрелов и бомбежек детей приходилось прятать в подвале. Здесь не прекращали и научную работу. Медики разработали 18 видов питательных смесей, в том числе заменитель молока из сои и солода. Именно об этом тогда написала ленинградская поэтесса Вера Инбер.

«Несмотря на то что это питание было невкусное, но улучшенное - детки ели, и практических многих удалось спасти и вывести из тяжелой дистрофии», - поделилась директор музея Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Ирина Савина.

Татьяна Витальевна Фомина, чью жизнь спасли ленинградские медики, и Елена Леонтьевна Кан, которая в 16 лет пошла работать детской медсестрой, не знакомы друг с другом. Но они обе потеряли в блокаду отцов, обе решили связать всю свою дальнейшую жизнь с медициной. И они помнят 27 января 1944 года. День ленинградской победы, когда родной город был полностью освобожден от блокады.