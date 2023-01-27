Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Жительница блокадного Ленинграда рассказала, как врачи вытащили ее «с того света»

Андрей Аркадьев
Павел Кутаренко
10:47 27.01.2023
Сегодня в Петербурге отмечают 79-ю годовщину полного освобождения города от фашистской блокады.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

На старой фотокарточке ноябрь 1941 года, ленинградской девочке Елене Кан 16 лет. Зимой ее школу закроют, и Лена пойдет работать в детскую поликлинику. Каждый день она, будучи еще ребенком, но уже медсестра, станет ходить на вызовы к больным детям. Некоторые из них, замерзшие и истощенные от голода, называли ее «мамой», потому что их мамы уже умерли.

«Чаще всего это были истощенные дистрофики и с очень печальными глазами. Они ничего не просили, они молчали и больше ничего сказать не могли», - вспоминает Елена Кан.

Татьяна Фомина родилась в мае 1942 года, а уже в сентябре ее срочно госпитализировали в клинику педиатрического института с дистрофией, в крайне тяжелом состоянии.

«Одни глаза, и сердце у меня билось сквозь грудь, больше ничего - одни палочки ручки-ножки. В общем, умирала, меня с того света врачи вытащили - с того света!» - рассказывает Татьяна.

Таня лежала в клинике полтора года. В экспозиции музея она нашла не только фото своего лечащего врача, но и снимок, на котором есть она сама, уже вполне упитанная. В благодарность за спасенную жизнь Татьяна Витальевна принесла сюда свою первую и самую любимую игрушку.

В блокаду педиатрический институт ни на день не прерывал свою работу - здесь подняли на ноги почти 4 000 детей. На немецких картах объектов, подлежащих уничтожению в Ленинграде, педиатрический институт значился под №708 - его бомбили по 12 раз в день. Во время обстрелов и бомбежек детей приходилось прятать в подвале. Здесь не прекращали и научную работу. Медики разработали 18 видов питательных смесей, в том числе заменитель молока из сои и солода. Именно об этом тогда написала ленинградская поэтесса Вера Инбер.

«Несмотря на то что это питание было невкусное, но улучшенное - детки ели, и практических многих удалось спасти и вывести из тяжелой дистрофии», - поделилась директор музея Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Ирина Савина.

Татьяна Витальевна Фомина, чью жизнь спасли ленинградские медики, и Елена Леонтьевна Кан, которая в 16 лет пошла работать детской медсестрой, не знакомы друг с другом. Но они обе потеряли в блокаду отцов, обе решили связать всю свою дальнейшую жизнь с медициной. И они помнят 27 января 1944 года. День ленинградской победы, когда родной город был полностью освобожден от блокады.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:05 В стране и мире
Видео
Убитый начальник охраны посольства Азербайджана в Тегеране попал на видео
10:59 Спорт
Отец Джоковича заявил, что будет смотреть матчи сына из дома после скандального видео с фанатами
10:36 Спорт
Хачанов уступил Циципасу в полуфинале Australian Open
09:34 В стране и мире
Трамп заявил, что мог бы остановить украинский конфликт за сутки
09:16 В стране и мире
Джонсон упрекнул журналистку из Украины за сравнение россиян с нацистами
Популярное
Видео
Оператор-наводчик Т-90М «Прорыв» рассказал, что в прицел танка видно «даже мышь за два километра»
Видео
Студентка РУДН попросила Путина взять ее на работу в АП
Видео
Гладков рассказал Путину о подвиге маленького жителя Белгородской области
Видео
Путин рассказал о своей первой учительнице
Видео
Пассажир снял на видео, как из крыла самолета Сочи - Москва вытекает топливо
Видео
Верблюд насмерть затоптал сторожа на охотничьей базе под Омском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.