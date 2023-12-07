Путин заявил, что РФ за демократическую модель развития глобальной экономики

По словам главы государства, США эксплуатируют и своих союзников, и другие страны.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Президент Российской Федерации заявил, что Соединенные Штаты эксплуатируют даже своих союзников, как и других участников мировой экономики. Россия же выступает за реально демократическую модель развития глобальной экономики.

«Мы-то хотим создать новую модель, такую реально демократическую и такую, где действительно верх берет настоящая честная конкуренция всех участников экономической деятельности», - сказал Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!».

Президент России отметил, что такое изменение ландшафта мировой экономики, выход на первый план новых лидеров является объективным и во многом закономерным процессом.

Ранее глава Российского государства, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!», заявил, что выражение «страна-бензоколонка» более не применимо к Российской Федерации. Владимир Путин констатировал изменение структуры российской экономики и уменьшение доли добычи сырья в структуре экономического роста страны.