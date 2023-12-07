В стране и мире В МЭР заявили о снижении производительности из-за тысяч охранников и бухгалтеров Ирина Елагина В МЭР полагают разумным задуматься о непроизводительной занятости. © Фото: Александр Вильф, РИА Новости Читайте нас на: Избыточное количество охранников и бухгалтеров отражается на производительности труда в РФ. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он напомнил о важности «системных мер по повышению производительности труда». «Все то, что с точки зрения экономики создает какую-то непроизводительную занятость. Излишние требования иногда по безопасности - когда у нас требуется присутствие человека, хотя давно можно все заменить камерами», - приводит РИА Новости слова министра. Он добавил, что есть вопросы о производительности и к бухгалтерской работе, положения о которой меняются столь часто, что требуется чрезмерный штат бухгалтеров. Ранее сообщалось, что Минэкономразвития адресовало Индии предложение о безвизовом групповом туробмене. Экспертное мнение и аналитика