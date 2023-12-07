ФСБ задержала гражданина Белоруссии, причастного к подрыву ж/д составов в ноябре

Подозреваемый работал под контролем украинских спецслужб и уже дал признательные показания.

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Сотрудниками ФСБ был задержан гражданин Белоруссии, причастный к подрыву железнодорожных составов в Омской области 29 и 30 ноября 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

По информации ведомства, задержанный гражданин Республики Беларусь 1971 года рождения участвовал в подрыве двух составов с нефтепродуктами, следовавших по маршрутам «Тайшет-Тында» и «Тайшет-Нерюнгри» по Байкало-Амурской магистрали в Республике Бурятия.

«Получены его признательные показания об изъятии по заданию гражданина Белоруссии, 1981 года рождения, проживающего в Литве и действующего под контролем украинских спецслужб, из тайника восьми взрывных устройств, доставке их на личном автомобиле в Бурятию и закладке на цистернах грузовых поездов», - говорится в заявлении пресс-службы ФСБ.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку задержанного на предмет его причастности к совершению иных диверсий на территории России.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании в Калининградской области гражданина, подозреваемого в пособничестве украинским спецслужбам. Задержанный занимался вербовкой граждан, совершивших поджоги в 15 регионах России.