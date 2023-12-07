Бойцы ВДВ уничтожили из «Мста-Б» самоходное орудие боевиков у Соледара

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Расчеты 152-мм гаубиц «Мста-Б» Тульских десантников уничтожили самоходное орудие западного производства, с помощью которого украинские боевики мешали российским передовым подразделениям маневрировать. МО РФ опубликовало кадры работы наших бойцов.

Вражеское самоходное орудие скрывалось в лесопосадке в районе Соледара. В ходе контрбатарейной борьбы один из расчетов гвардейского артиллерийского полка Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожил его с двух выстрелов и расстояния более 12 км. Расчеты беспилотной авиации разведывательных подразделений вели корректировку и управление огнем.

В ходе выполнения боевых задач расчетами буксируемых гаубиц применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе противника на значительном расстоянии.

Ранее российская авиация ударила по позициям националистов у Серебрянского лесничества. Также наши мотострелки совместно с военнослужащими артбатальонов уничтожили штурмовую группу ВСУ численностью более 50 человек у Червоной Дибровы.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.