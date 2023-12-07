Опубликованы кадры работы сотрудников СК в гимназии в Брянске

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В брянской гимназии №5, где сегодня произошла стрельба, работают сотрудники Следственного комитета России. Оперативное видео было опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов проводят экспертизу в помещении, где ученица 8-го класса открыла огонь по одноклассникам. В результате стрельбы были ранены пятеро подростков, два человека скончались, включая открывшую огонь.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего, проводится проверка, опрашиваются свидетели происшествия с целью установки мотивов и деталей инцидента.