В Госдуме назвали условие для разблокировки Instagram*

Решение о блокировке соцсети было принято Роскомнадзором на основании требования Генпрокуратуры РФ в связи с политикой соцсети.

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Запрещенная в РФ соцсеть Instagram* может быть разблокирована на территории страны в случае, если ее руководство изменит свою политику и принесет официальные извинения россиянам. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин.

«Они должны заблокировать любые призывы убивать наших граждан, моих сограждан...Они должны извиниться перед российскими гражданами...достаточно официальных извинений», - сказал он Telegram-каналу «Диалог».

Он подчеркнул, что не нужно «преклонять колено» - достаточно признать ошибку и искренни раскаяться.

«Этого будет вполне достаточно, чтобы начать движение навстречу друг другу. Я думаю, что тогда взаимодействие с наши регулятором будет конструктивным», - добавил парламентарий.

Решение о блокировке Instagram* было принято Роскомнадзором на основании требования Генпрокуратуры РФ в связи с политикой соцсети. Так, пользователям разрешили призывать к насилию по отношению к россиянам и военнослужащим ВС РФ.

*Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.