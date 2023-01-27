Минпромторг официально переведет четыре новых региона РФ на московское время

Как отметили в ведомстве, в настоящее время в новых субъектах де-факто действует московское время, а новый законопроект закрепит этот порядок нормативно.

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В Министерстве промышленности и торговли России заявили, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области в ближайшем будущем будут официально переведены на московское время. Ведомство уже разработало соответствующие поправки в федеральный закон и внесло их в правительство.

«Продолжается поэтапная синхронизация законодательства РФ в связи с принятием в состав РФ четырех новых субъектов. В ближайшее время ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области войдут в состав 2-й часовой зоны, где действует московское время», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что ранее все четыре региона жили по киевскому времени, то есть UTC+2 (на час меньше, чем в Москве) и UTC+3 летом. Сейчас же, как сообщили в Минпромторге, в новых субъектах Российской Федерации де-факто действует московское время, а новый законопроект закрепляет этот порядок нормативно.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе заседания правительственной комиссии по региональному развитию заявил, что жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей смогут оформить льготную ипотеку. По его словам, уже сейчас местные застройщики и ряд федеральных игроков заинтересованы в строительстве, особенно на побережье.