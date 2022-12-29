Льготная ипотека распространится на территории ЛДНР, Запорожье и Херсонщину

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Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожья и Херсонской области смогут оформить льготную ипотеку. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе заседания правительственной комиссии по региональному развитию.

«Будем развивать ипотеку на новых территориях - решение принято, что мы льготную ипотеку будем там развивать. Она будет в небольших объемах, но это тоже задел на будущее для рынка жилищного строительства», - цитирует ТАСС слова Хуснуллина.

По его мнению, речь о массовом кредитовании не идет, обсуждаются объемы в несколько тысяч кредитов. Уже сейчас, сказал Хуснуллин, местные застройщики и ряд федеральных игроков заинтересованы в строительстве, особенно на побережье.

Ранее глава кабмина РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года. Заем можно оформить на покупку квартиры в новостройке, приобретение частного дома или земельного участка под его строительство.