Армия МО РФ показало, как контролируется качество горючего на военном аэродроме в ходе спецоперации Также военнослужащие под обстрелами днем и ночью доставляют к линии соприкосновения боеприпасы, горюче-смазочные материалы, продукты и питьевую воду. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны РФ опубликовало кадры с военнослужащими материально-технического обеспечения (МТО) на одном из аэродромов в ходе спецоперации. На видеозаписи показана работа специалистов мобильной лаборатории контроля качества горючего. Специалисты службы горюче-смазочных материалов осуществляют подвоз, заготовку горюче-смазочных материалов и заправку вертолетов. В задачи тыловиков входит обеспечение войск всем необходимым, включая создание условий для выполнения боевых задач, обеспечение питанием, горючим, обмундированием и многое другое. Ранее российское оборонное ведомство показало работу расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» в зоне спецоперации. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика