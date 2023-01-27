Шойгу поздравил с 70-летием генерального директора «Интерфакса» Михаила Комиссара

Президент Русского географического общества Сергей Шойгу отметил, что деятельность Михаила Комиссара в РГО позволяет миллионам людей как в России, так и за рубежом всесторонне знакомиться с деятельностью организации и открывать для себя Россию.

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Президент Русского географического общества Сергей Шойгу поздравил с 70-летием генерального директора информагентства «Интерфакс» Михаила Комиссара с 70-летием. Об этом сообщает РГО.

«Вы внесли неоценимый вклад в повышение престижа и укрепление авторитета российской журналистики. Под Вашим непосредственным руководством создано первое негосударственное информационное агентство», - говорится в тексте поздравления от Шойгу.

Он подчеркнул ценность деятельности Комиссара в медиасовете Русского географического общества. Эта деятельность позволяет миллионам людей как в России, так и за рубежом всесторонне знакомиться с деятельностью РГО и открывать для себя страну.

Шойгу пожелал Михаилу Комиссару здоровья, энергии, а также успехов в реализации намеченных планов.

Ранее Шойгу анонсировал масштабные изменения в Вооруженных силах России с 2023 по 2026 год.