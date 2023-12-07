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Зенитчики установили на «Мотолыгу» крупнокалиберный пулемет для борьбы с БПЛА

Роман Закурдаев
14:05 07.12.2023
Российские зенитчики также установили на тягач обвесы и противодроновый козырек.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Стрелки-зенитчики готовят к бою крупнокалиберный пулемет Дегтярева - Шпагина. Кроме наземных целей, мощное и надежное оружие теперь  активно применяют и против беспилотной авиации противника.

Также на «Мотолыгу» установили обвесы и противодроновый козырек. Легкобронированный тягач выглядит несколько футуристично. На броне крепление под пулемет, такие же специально разработанные станины устанавливают и в кузове пикапов. Они появились на вооружении недавно сформированных мобильных отрядов сил ПВО группировки войск «Восток».

Понятно, что прицельно попасть в беспилотник из пулемета - шансы небольшие. Стрелки ведут по ним скорее беспокоящий огонь, чтобы они не смогли приблизиться к нашей бронетехнике или пехоте. И здесь все средства хороши, даже, казалось бы, самые неожиданные.

В боях на Южно-Донецком направлении небо порой кишит беспилотниками ВСУ. С их помощью противник пытается хоть как-то помешать наступлению наших войск. Охота на украинские дроны, вертолеты и самолеты противника продолжается круглые сутки.

Также военнослужащие применяют переносной зенитный ракетный комплекс «Верба». ПЗРК работает по принципу «выстрелил и забыл». Автоматизированная система управления определяет параметры полета и тип цели. Самонаводящаяся ракета игнорирует тепловые ловушки и способна поражать любые воздушные цели, включая крылатые ракеты, на дальности свыше шести километров.

Все бойцы должны уметь работать с антидроновыми ружьями. Вещь довольно простая и эффективная. В прицел таких антидроновых ружей регулярно попадают как разведывательные, так и ударные беспилотники. Дежурные по небу уходят на очередное боевое задание. С ними уж точно - танки дронов не боятся.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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