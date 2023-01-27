Спортсменов из России и Белоруссии не допустят к участию в Европейских играх 2023 года
Организаторы Европейских игр 2023 года, которые пройдут с 21 июня по 2 июля в Польше, приняли решение не допускать к участию в соревнованиях спортсменов из России и Белоруссии, несмотря на позицию Международного олимпийского комитета. Об этом сообщили в пресс-службе Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).
Ранее в МОК объявили, что готовы рассмотреть вопрос о допуске российских и белорусских атлетов на Азиатские игры - 2023 и к квалификации на Олимпиаду-2024 в Париже.
«Любые возможные решения в отношении потенциального участия спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях ЕОК не будут касаться Европейских игр 2023 года в Кракове. В ноябре 2022 года ЕОК объявили, что в нынешних условиях такое участие невозможно», - следует из заявления пресс-службы.
Европейские игры, или Европиада, - это региональные международные комплексные спортивные соревнования среди атлетов из стран Старого Света, которые проводятся каждые четыре года и являются квалификационными на Олимпиаду.
Ранее в Международной федерации дзюдо выступили за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Президент МФД Мариус Визер отметил, что спорт является тем мостом, который помогает наладить открытый диалог. В IJF намерены продолжать отстаивать свои принципы недискриминации и честной игры.