Турция проведет расследование после новостей о требованиях США касательно российских самолетов

В Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции заявили, что к ним не поступали такие требования от Вашингтона, в связи с этим Анкара проведет расследование.

© Фото: Bayne Stanley, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress

Для аэропортов и авиакомпаний Турции оказались большой неожиданностью сообщения о требованиях Соединенных Штатов Америки прервать обслуживание российских самолетов американского производства.

«Работа продолжается в штатном режиме», - сказал собеседник РИА Новости, отметив, что аэропорты и авиакомпании не получали никаких указаний по этому поводу.

Напомним, по данным газеты The Wall Street Journal, чиновники из Соединенных Штатов оказывали давление на Анкару, чтобы она ввела запрет на пользование своим воздушным пространством самолетам Boeing и Airbus российских и белорусских авиакомпаний, а также перестала оказывать им сервисное обслуживание. Отмечалось, что за дозаправку и ремонт воздушных судов производства США, которые принадлежат авиакомпаниям из России и Белоруссии, американские чиновники угрожали турецким гражданам тюремными заключениями, штрафами и лишением экспортных привилегий.

Вот только оказалось, что Анкара ничего не знает об этих угрозах. В Министерстве транспорта и инфраструктуры также не смогли подтвердить, что к ним поступали подобные требования от представителей США. В этой связи в Турции решили провести расследование по этому поводу и только потом дать свой ответ.