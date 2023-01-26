WSJ: США угрожали Турции за прилеты на ее территорию Boeing и Airbus российских авиакомпаний

За дозаправку и ремонт самолетов производства США, принадлежащих авиакомпаниям РФ и РБ, американские чиновники угрожали турецким гражданам тюремными заключениями.

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Чиновники из США оказывали давление на Турцию, чтобы она запретила пользование своим воздушным пространством самолетам Boeing и Airbus российских и белорусских авиакомпаний, а также перестала оказывать им сервисное обслуживание. Об этом написал журнал The Wall Street Journal.

За дозаправку и ремонт самолетов производства США, принадлежащих авиакомпаниям РФ и РБ, американские чиновники угрожали турецким гражданам тюремными заключениями, штрафами и лишением экспортных привилегий.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал высказывания политиков из ЕС о том, что России стоит пересмотреть взимание платы с авиасудов иностранных компаний за транссибирские перелеты. При этом он напомнил, что РФ закрыла воздушное пространство для европейских авиакомпаний в качестве ответной меры на антироссийские санкции.