IRNA: стрелявший в посольстве Азербайджана приехал в здание дипмиссии c двумя детьми

Правоохранителям предварительно удалось установить, что его мотивы были личными, они связаны с проблемами в семье.

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Стрелявший в здании посольства Азербайджана в Иране был арестован, идет расследование произошедшего. Об этом сообщили в полиции Тегерана.

По данным иранского агентства IRNA, мужчина приехал к зданию дипломатической миссии со своими двумя детьми.

Утверждается, что правоохранителям предварительно удалось установить, что его мотивацией были проблемы в семье.

Агентство, ссылаясь на прокурора Тегеранского уголовного суда, также раскрыло другие подробности. В частности, якобы нападавший мужчина утверждает, что в апреле прошлого года его супруга отправилась в дипмиссию, после чего не вернулась домой.

«Этот человек сказал, что он не получил какой-либо ответ... во время своих неоднократных посещений посольства в Тегеране и думал, что его жена скрывается там, в Тегеране, и не желает встречаться с ним», - говорится в сообщении.

Прокурор также привел слова стрелявшего, который заявил, что сегодня утром решил отправиться в дипломатическое представительство Азербайджана с купленным АК.

Ранее стало известно, что в результате нападения вооруженного мужчины на посольство в Тегеране погиб начальник службы охраны дипмиссии, еще два человека пострадали.