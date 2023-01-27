Танкисты уничтожили два опорных пункта и замаскированный блиндаж украинских боевиков в зоне СВО

Танкисты продолжают совместное наступление с мотострелковыми подразделениями и уничтожают в ходе боевой работы скопления живой силы и военной техники противника.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны РФ опубликовало видео работы российских танков в зоне спецоперации. На кадрах боевые машины ведут огонь по позициям вооруженных формирований Украины.

В описании к видео сказано, что наши танкисты вместе с мотострелками наступают и уничтожают живую силу и военную технику противника. Стрельба ведется из закрытых огневых позиций. Координаты неприятеля выявляются с помощью беспилотников, они же помогают вести огонь.

Танковые экипажи уничтожают прицельным огнем опорные пункты противника на расстоянии более 10 километров. Во время боевых действий уничтожены два украинских опорных пункта, один пикап и замаскированный блиндаж с боевиками.

Также в описании к кадрам российского оборонного ведомства отмечается вклад наводчика-оператора Константина Дрыгина, награжденного медалью Жукова, и механика-водителя Кирилла Авивова, награжденного медалью Суворова. Военнослужащие достойно выполнили свои боевые задачи.

Ранее мы рассказывали, как под натиском штурмовых подразделений «Вагнера» украинские боевики оставили оружие и бежали. Теперь это место дислокации наших отрядов. На глубине десятков метров российские бойцы разместили все необходимое - полевую кухню, место отдыха и даже солдатскую баню у подземного озера.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов