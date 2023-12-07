Проявившие мужество и героизм бойцы группировки «Центр» получили госнаграды
Военнослужащие российской группировки «Центр», проявившие высокие профессиональные и личные качества в ходе боевых действий, получили свои заслуженные награды.
Как сообщает Министерство обороны РФ, артиллеристы отличились на Краснолиманском направлении, проявив мужество и героизм. Ведомство публикует кадры торжественной церемонии вручения медалей, которая проходила в зоне спецоперации.
Военнослужащим вручили медали «За отвагу», Суворова, Жукова, а также ведомственные медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» II степени.
Накануне сообщалось о награждении под Купянском бойцов штурмовых отрядов «Западной» группировки, которые проявили отвагу и героизм при выполнении задач на этом направлении. После торжественной церемонии военнослужащие вернулись на свои позиции.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.