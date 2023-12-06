Бойцов штурмовых отрядов группировки войск «Запад» наградили на передовой

После торжественной церемонии военнослужащие вернулись на свои позиции.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Под Купянском наградили бойцов штурмовых отрядов «Западной» группировки, которые проявили отвагу и героизм при выполнении задач на этом направлении.

Торжественную церемонию провели прямо на передовой. Военнослужащим вручили орден Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевские кресты IV степени, медали «За отвагу» и «За храбрость» II степени.

В Министерстве обороны РФ отметили, что получивший орден Мужества штурмовик в составе группы уничтожил взводный опорный пункт противника.

Командиры поблагодарили подчиненных за стойкость, профессионализм и пожелали дальнейших успехов в службе. Сразу после награждения военнослужащие вернулись на позиции выполнять боевые задачи.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.