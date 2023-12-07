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Комвзвода Балтика: каждый штурмовик должен уметь пользоваться пулеметом

10:56 07.12.2023
Подготовка бойцов штурмовых отрядов «Западной» группировки войск идет на полигонах на Купянском направлении.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Командир взвода штурмовиков группировки войск «Запад» с позывным Балтика заявил, что в его подразделении каждый боец должен уметь пользоваться пулеметом - вне зависимости от того, закреплено за ним это огневое средство или нет. 

«Отрабатываются элементы со многими видами оружия. Учим работать с пулеметами всех. Есть штатные пулеметчики, но должен уметь каждый. Так же и с гранатометом», - заметил Балтика. 

Также в ходе подготовки делается упор на тактическую медицину. Важно отработать все действия так, чтобы в чрезвычайной ситуации в дело вступала уже мышечная память - тогда обработать рану и наложить жгут получится быстрее. 

Штурмовики группировки войск «Запад» провели тренировки на полигоне в одном из базовых районов на Купянском направлении - там опытные бойцы передавали свой опыт менее искушенным в штурмовой тактике военнослужащим. 

Ранее сообщалось, что десантники уничтожили при помощи гаубицы «Мста-Б» самоходное орудие украинских боевиков у Соледара.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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