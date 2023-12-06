В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Экс-глава Минздрава Коми Дягилев рассказал, как работал сутки напролет в зоне СВО

Анастасия Бобылева
Александр Федорчак
23:58 06.12.2023
Военный врач Игорь Дягилев ушел в зону СВО полгода назад, а теперь вернулся на гражданку. Он рассказал, как проходила его служба.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Бывший глава Минздрава республики Коми Игорь Дягилев вернулся домой из зоны проведения спецоперации. Полгода назад он променял кресло министра на полевой госпиталь. Там его знали как травматолога с позывным «Министр», и он не исключает, что вернется на передовую.

Первый раз за полгода Игорь Дягилев сменил военную форму на гражданский костюм. Свое решение пойти на передовую он объяснил просто - не хотел оставаться в стороне. Он своими глазами видел, что происходит в зоне СВО, во время рабочих поездок еще в качестве главы Минздрава Республики Коми.

Уже с самых первых дней в госпитале Артемовска он попал в гущу событий. Раненых приходилось вывозить каждый день. Он рассказал, какой напряженной была работа. В последнюю смену перед возвращением на гражданку ему вообще не удалось поспать.

«В крайнее дежурство - я после этого сел в машину и поехал - даже получаса сна не было. Везли ребят, мы оказывали помощь, в четыре утра или в четыре-тридцать я зашел в операционную, сдали дежурство в восемь уже утра», - вспомнил он.

В Донбассе его неоднократно навещали жена и дети. Из дома приезжали не с пустыми руками. Привозили бойцам гуманитарную помощь и медицинское оборудование. Вскоре этот процесс семья Дягилевых поставила на поток.

На гражданке Игорь всего несколько дней, но уже чувствует себя не очень привычно.

«От красок, изобилия, музыки голова кругом. Ходишь, не понимаешь, где ты находишься, и вот это ощущение еще не прошло. А так радость, что увидел супругу, детей, с родителями - папку, мамку обнял, кайф», - комментирует он.

Возвращаться или нет, Игорь Дягилев пока еще точно не решил. На гражданке накопилось много дел, в том числе и медицинских. Но помогать бойцам обещает до самой победы.

Ранее врачи из близкой к передовой больницы рассказали, как спасают жизни наших бойцов. Наши медики в режиме нон-стоп оказывают неотложную помощь и готовят военнослужащих для дальнейшего лечения в тылу.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:46 В стране и мире
Mash: тело Ильи Кивы обнаружили на территории SPA-отеля в Супонево
18:22 В стране и мире
В Белом доме назвали высоким риск поражения Украины в конфликте
18:12 В стране и мире
РИА Новости: в Подмосковье обнаружили тело экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы
16:04 В стране и мире
Видео
Режиссер ЦАТРА Лазарев рассказал, как будет совмещать новую должность с актерством
16:01 В стране и мире
В Рязанской области сотрудника полиции застрелили при следственных действиях
Популярное
Тейлор Свифт обошла Путина и Барби в номинации «Человек года» журнала Time
Видео
Опубликованы кадры сопровождения самолета Путина истребителями Су-35С
Видео
Небо над Абу-Даби окрасили в цвета российского флага во время визита Путина
Видео
В Азовском музее-заповеднике показали найденный в Донбассе скелет мамонта
Музыкант Сергей Трофимов сказал, что хочет поспать, в ответ на вопрос об аварии
Видео
Путину показали атомный взрыв на выставке «Россия» на ВДНХ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.