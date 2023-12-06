Экс-глава Минздрава Коми Дягилев рассказал, как работал сутки напролет в зоне СВО

Военный врач Игорь Дягилев ушел в зону СВО полгода назад, а теперь вернулся на гражданку. Он рассказал, как проходила его служба.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Бывший глава Минздрава республики Коми Игорь Дягилев вернулся домой из зоны проведения спецоперации. Полгода назад он променял кресло министра на полевой госпиталь. Там его знали как травматолога с позывным «Министр», и он не исключает, что вернется на передовую.

Первый раз за полгода Игорь Дягилев сменил военную форму на гражданский костюм. Свое решение пойти на передовую он объяснил просто - не хотел оставаться в стороне. Он своими глазами видел, что происходит в зоне СВО, во время рабочих поездок еще в качестве главы Минздрава Республики Коми.

Уже с самых первых дней в госпитале Артемовска он попал в гущу событий. Раненых приходилось вывозить каждый день. Он рассказал, какой напряженной была работа. В последнюю смену перед возвращением на гражданку ему вообще не удалось поспать.

«В крайнее дежурство - я после этого сел в машину и поехал - даже получаса сна не было. Везли ребят, мы оказывали помощь, в четыре утра или в четыре-тридцать я зашел в операционную, сдали дежурство в восемь уже утра», - вспомнил он.

В Донбассе его неоднократно навещали жена и дети. Из дома приезжали не с пустыми руками. Привозили бойцам гуманитарную помощь и медицинское оборудование. Вскоре этот процесс семья Дягилевых поставила на поток.

На гражданке Игорь всего несколько дней, но уже чувствует себя не очень привычно.

«От красок, изобилия, музыки голова кругом. Ходишь, не понимаешь, где ты находишься, и вот это ощущение еще не прошло. А так радость, что увидел супругу, детей, с родителями - папку, мамку обнял, кайф», - комментирует он.

Возвращаться или нет, Игорь Дягилев пока еще точно не решил. На гражданке накопилось много дел, в том числе и медицинских. Но помогать бойцам обещает до самой победы.

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