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Врачи из близкой к передовой больницы рассказали, как спасают жизни наших бойцов

Алина Пчелинцева
Никита Черненко
09:55 05.12.2023
Врачи и хирурги оказывают неотложную помощь бойцам максимально близко на передовой и готовят их для дальнейшего лечения в тылу.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Боец еще несколько часов назад был в окопе. Ему уже оказали первую помощь - остановили кровь, перевязали, поставили обезболивающий укол - и передали медикам.

Своевременное вмешательство врачей спасло жизнь пациента. При малейшем промедлении могло пойти заражение крови, пострадали бы внутренние органы. Теперь бойца ждет период восстановления. Время дорого и для других раненых. Но для эвакуации с передовой часто приходится ждать темноты. Днем вражеские дроны не дают передвигаться. Так этот боец и получил осколочные ранения обеих ног.

Приемное отделение медики также называют «сортировкой». Здесь определяют, кому в первую очередь нужна неотложная помощь. Бывают случаи не сразу понятные. Так, один пациент поступил с осколком в области головы.

«Это проникающее осколочное ранение. Осколок находится в височной доле. Но, к счастью, пациент сохранен. Он в сознании, ориентируется в пространстве. Не лежачий пациент», - рассказала врач лучевой диагностики с позывным Синица.

Контузия, осколочные ранения, ожоги. Чтобы оперативно оказать помощь, хирурги посменно дежурят в операционных.

«Любая операция сложная. Особенно что касается грудной и брюшной полости. Иногда один маленький осколок может наделать очень много бед. То есть повреждается несколько внутренних органов. Соответственно, надо остановить и кровотечение, и ушиб», - объяснил ведущий хирург с позывным Москит.

Подробнее смотрите в сюжете Алины Пчелинцевой для телеканала «Звезда».

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