Опубликованы кадры с места обстрела ВСУ, где погибли двое сотрудников МЧС

На месте происшествия повсюду осколки от стекол, недалеко лежит кусок снаряда, есть лужи крови.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: mchs_dnr Telegram

Корреспондент Даниил Пионтковский побывал на месте прилета снарядов ВСУ в Донецке, в результате которого пострадала пожарная техника. Инцидент произошел на улице Баумана.

У автомобилей разбиты стекла, это может свидетельствовать о большой силе взрывов. Место происшествия усеяно осколками от стекол, недалеко лежит осколок снаряда, видны лужи крови.

На месте происшествия до сих пор находится пожарная машина. В ней выбиты стекла. Именно там были ранены двое сотрудников.

На месте продолжают оставаться различные приспособления, там оказывали первую помощь пострадавшим.

Вечером 6 декабря в столице ДНР два сотрудника МЧС погибли, еще десять пострадали. Это произошло из-за повторного обстрела ВСУ при тушении пожара в Буденновском районе.

Уточнялось, что после обстрела начался пожар, начавшийся из-за разгерметизации цистерн с битумом. На место прибыли пожарные.

Затем начался повторный обстрел. Помимо погибших и раненых, четыре единицы пожарной техники получили повреждения.