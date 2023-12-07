Опубликованы кадры с места обстрела ВСУ, где погибли двое сотрудников МЧС
Корреспондент Даниил Пионтковский побывал на месте прилета снарядов ВСУ в Донецке, в результате которого пострадала пожарная техника. Инцидент произошел на улице Баумана.
У автомобилей разбиты стекла, это может свидетельствовать о большой силе взрывов. Место происшествия усеяно осколками от стекол, недалеко лежит осколок снаряда, видны лужи крови.
На месте происшествия до сих пор находится пожарная машина. В ней выбиты стекла. Именно там были ранены двое сотрудников.
На месте продолжают оставаться различные приспособления, там оказывали первую помощь пострадавшим.
Вечером 6 декабря в столице ДНР два сотрудника МЧС погибли, еще десять пострадали. Это произошло из-за повторного обстрела ВСУ при тушении пожара в Буденновском районе.
Уточнялось, что после обстрела начался пожар, начавшийся из-за разгерметизации цистерн с битумом. На место прибыли пожарные.
Затем начался повторный обстрел. Помимо погибших и раненых, четыре единицы пожарной техники получили повреждения.