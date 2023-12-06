Два сотрудника МЧС погибли при тушении пожара в Донецке из-за повторного обстрела ВСУ

Из-за обстрела ВСУ во время тушения пожара погибли два сотрудника МЧС и еще 10 пострадали.

© Фото: mchs_dnr Telegram

Два сотрудника МЧС РФ погибли, десять пострадали во время тушения пожара в Донецке из-за повторного обстрела ВСУ. Об этом сообщили в МЧС ДНР.

В МЧС сообщили, что пожар возник в Буденновском районе Донецка - из-за обстрела произошла разгерметизация цистерн с битумом. Пожарные прибыли на место для ликвидации возгорания.

«Во время тушения пожара из-за повторного обстрела погибли два сотрудника МЧС, еще десять спасателей госпитализированы в лечебные учреждения в состоянии различной степени тяжести. Повреждены четыре единицы пожарной техники», - говорится в сообщении ведомства.

За минувшие сутки украинские боевики обстреляли населенные пункты ДНР 56 раз, выпустив 178 боеприпасов, в том числе из РСЗО и артиллерии. Повреждены 24 дома и 10 объектов гражданской инфраструктуры.