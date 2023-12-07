В Москве ночью и утром четверга ожидается сильный туман

Об этом предупредили в столичном главке МЧС России.

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Москву в четверг накроет сильный туман, он продлится с часу ночи до девяти утра. Об этом уведомили в МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 01.00 до 09.00 часов 7 декабря местами по Москве ожидается туман с видимостью 200-700 м», - предупреждает МЧС в своем Telegram-канале.

В ведомстве напомнили, что водителям следует снизить скорость и увеличить дистанцию между своей машиной и соседними. Также важно избегать внезапных обгонов, перестроений и других маневров.

Ранее синоптик Александр Ильин сообщил о близких к тридцатиградусным морозах в Москве и Подмосковье. Он также предупредил, что из-за ветра мороз будет ощущаться еще сильнее.