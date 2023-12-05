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Путин обсудит ближневосточный конфликт с главами ОАЭ и Саудовской Аравии

Игнат Далакян
16:21 05.12.2023
По словам помощника президента РФ, важно не только обсудить двусторонние отношения, но и посмотреть на развитие конфликта на Ближнем Востоке.
Путин обсудит ближневосточный конфликт с главами ОАЭ и Саудовской Аравии
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудит конфликт на Ближнем Востоке и региональные проблемы с главами Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Об этом рассказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

«Важно будет поговорить не только о двусторонних делах, но и посмотреть на развитие ближневосточного конфликта», - цитирует РИА Новости Ушакова, который говорил о визите главы государства в ОАЭ.

Помощник российского президента по международным делам, говоря о визите Путина в Саудовскую Аравию, также отметил, что, «естественно, обстановка на Ближнем Востоке будет обсуждаться».

«Тут и ситуация непосредственно в зоне палестино-израильского конфликта, а также урегулирование ситуации в Сирии, Йемене, Судане, обеспечение стабильности в зоне Персидского залива», - сказал Ушаков.

Президент России Владимир Путин планирует совершить визит в ОАЭ и Саудовскую Аравию 6 декабря. Глава государства также примет в Кремле главу Ирана 7 декабря.

Ранее российский лидер заявлял, что от обострения конфликта на Ближнем Востоке прежде всего страдают мирные люди. Владимир Путин оценил нынешнюю обстановку в мире как крайне напряженную.

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