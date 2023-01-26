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В ДНР заявили, что ВС РФ вошли в Угледар и «сковывают» силы противника

Анна Касаткина
09:59 26.01.2023
Украинские боевики пытаются контратаковать, но по ним бьет артиллерия, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
В ДНР заявили, что ВС РФ вошли в Угледар и «сковывают» силы противника
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Российские войска закрепились на окраинах Угледара. Об этом заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Закрепились на окраинах (Угледара. - Прим. ред.), тем самым сковывают силы противника», - сказал он в эфире «Соловьев Live».

Кимаковский добавил, что украинские боевики пытаются контратаковать, однако по противнику бьет российская артиллерия.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение Соледара помешало противнику наносить удары по российским позициям. Он также добавил, что российские силы получили возможность перекрывать пути снабжения украинских боевиков.

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