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На комика Слепакова могут завести уголовное дело о дискредитации ВС РФ

Максим Крюков
08:54 26.01.2023
Фонд защиты национального исторического наследия обратился с просьбой к главе СК РФ провести проверку в отношении комика и сценариста Семена Слепакова.
На комика Слепакова могут завести уголовное дело о дискредитации ВС РФ
© Фото: Anatoly Lomohov, RussianLook, GlobalLookPress
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Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина призвали провести проверку в отношении комика, сценариста и продюсера Семена Слепакова по делу о публичной дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации (ст. 280.3 УК РФ). Обращение поступило от Фонда защиты национального исторического наследия.

Кроме того, участники Фонда выступили с обращением к главе Минюста РФ Константину Чуйченко с просьбой объявить музыканта иностранным агентом. Накануне член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев призвал лишить Семена Слепакова российского гражданства.

Как сообщают средства массовой информации, в настоящее время артист проживет в Израиле.

Ранее на бывшего футболиста Евгения Савина, известного по YouTube-каналу «КраСава», завели дело о дискредитации Вооруженных сил РФ. В настоящее время материалы в отношении президента одноименного футбольного клуба находятся в Тверском суде. Блогеру грозит штраф в размере 50 тысяч рублей.

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