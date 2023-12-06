Китай первым в мире ввел в эксплуатацию АЭС с реактором 4-го поколения

Реактор 4-го поколения начал свою работу в восточной провинции Шаньдун после непрерывной работы в тестовом режиме в течение 168 часов.

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Государственное энергетическое управление КНР сообщило о первом в мире введении в коммерческую эксплуатацию атомной электростанции (АЭС) 4-го поколения. Сообщение было опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что АЭС «Шидаовань», расположенная на территории провинции Шаньдун, работает на основе высокотемпературного газоохлаждаемого реактора (ВГР). Перед полноценным запуском электростанции была проведена тестовая работа реактора в течение 168 часов. Управление отметило, что главным преимуществом ВГР является безопасность выработки электроэнергии, а также широких перспектив, которые создают АЭС 4-го поколения.

«Это свидетельствует, что по исследованиям, разработке и применению ядерных энергетических технологий четвертого поколения Китай вышел на передовой мировой уровень», - говорится в заявлении энергетического управления.

Развитие атомной энергетики продолжается и в России. Так, недавно на полную мощность заработал единственный в мире реактор на МОКС-топливе, установленный на Белоярской АЭС. На атомной электростанции также стали проводить экскурсии для школьников и туристов старше 14 лет.