На Белоярскую АЭС начали проводить экскурсии

Посетить режимный объект могут только граждане России старше 14 лет и лишь в группе.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Владимир Подоксенов, РИА Новости

Экскурсии на атомные станции стали реальностью. Теперь любой может побывать на Белоярской АЭС. Однако снять ее изнутри не получится. Телефоны забирают еще на входе, а в закрытую зону, где находится единственный в мире реактор на быстрых нейтронах, школьников и туристов не пускают.

Несмотря на то, что на объекте начали проводить экскурсии, он остается режимным. Посетить его могут только граждане России старше 14 лет и лишь в группе. Снимать разрешено в нескольких локациях и профессиональной аппаратурой.

Посетители могут вживую увидеть пункт управления атомным реактором. Его показывают через стекло, словно в музейной витрине. Дежурная смена, которая работает в нем, проходит жесткий отбор. Ответственность колоссальная.

«Внимание стопроцентное должно быть постоянно. У нас нет возможности покинуть блочный щит. Каждый месяц проходит подготовка», - говорит начальник смены станции энергоблока Анатолий Бобров.

В круглосуточном режиме инженеры отслеживают десятки тысяч различных параметров и не покидают стеклянный периметр. Отлучиться можно только передав рабочее место такому же специалисту.

В последнее время человеческий фактор стремится к нулю. Техника реагирует на критические ситуации. Дублируются не только сотрудники, но и системы.

Пункт управления называют мозгом станции. Сердцем АЭС является реактор. Его высота около двух десятков метров.

Единственный в мире реактор на МОКС-топливе недавно заработал на полную мощность. Классические тепловые реакторы работают на обогащенном уране-235, запасы которого ограничены. Этот же фактически сжигает ядерные отходы от обычных реакторов, используя смесь более доступного урана-238 и плутония.

«При текущем темпе развития атомной энергетики нам урана-235 хватит примерно на 100 лет. А МОКС-топливо позволяет расширить топливную базу и продлить ее на тысячи лет вперед», - отмечает руководитель проектного офиса по сооружению БН-1200М Андрей Смелов.

Кроме того, технология оставляет в десятки раз меньше опасных отходов и на тысячелетия сокращает период их утилизации.

«Мы в безусловных лидерах по быстрой энергетике и переходу к замкнутому циклу», - подчеркивает Андрей Смелов.

В машинном зале экскурсовода практически не слышно. Пар от реактора заставляет огромную турбину вращаться со скорость 3 тысячи оборотов в минуту. Мощности реактора хватит, чтобы запитать город-миллионник. К 2030 году на Белоярской АЭС планируют построить еще один реактор в полтора раза мощнее.