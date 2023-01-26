L'Opinion: Запад видит угрозу в совместных военных учениях России, Китая и ЮАР

Россия усиливает свое влияние в Африке и это злит западные страны, пишет французское издание.

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Планы России, Китая и Южно-Африканской Республики провести совместные военные учения разгневали Запад. Об этом пишет французская газета L'Opinion.

В феврале три страны планируют провести совместные учения рядом с Мозамбикским проливом, который, как уточняет издание, является стратегическим пунктом поставок углеводородов.

«Опасно. Запад в ярости. Он видит в этом угрозу и символ года, прошедшего с начала конфликта на Украине», - отмечает автор материала.

В статье подчеркивается, что Россия усиливает свое влияние в Африке, и это показывает неэффективность усилий Запада по изоляции Москвы.

Совместные военно-морские учения РФ, КНР и ЮАР пройдут у восточного побережья южноафриканской республики с 17 по 27 февраля. Посольство США уже выразило «обеспокоенность» по этому поводу. Ранее министр иностранных дел Южно-Африканской Республики Наледи Пандор заявила, что страна намерена повысить уровень военной подготовки благодаря участию в совместных учениях. Дипломат назвала РФ мощной военной державой и подчеркнула важность получения военно-морскими силами навыков, необходимых для защиты государства и миротворческих миссий ЮАР.