Ведущий Fox News назвал самую глупую ложь 2022 года о России

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Американский телеведущий назвал самую глупую ложь 2022 года. По словам журналиста Fox News Такера Карлсона, ею являются обвинения России в подрывах своих же экспортных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

В эфире телеканала он высмеял подобные заявления, которые делают, в том числе, и американские власти. Он иронично отозвался о том, зачем президенту России это «может быть нужно».

«Но мы начнем, возможно, с самой глупой когда-либо сказанной лжи: Владимир Путин взорвал свои газопроводы, ведущие в Европу. Сделав это, Путин навредил своей же экономике и ослабил свои стратегические позиции в разгар вооруженного конфликта. Он стоит за этим в любом случае», - подшутил Карлсон.

Он подверг критике слова экс-директора ЦРУ, который так же обвинял российских властей в подрыве своих же экспортных магистральных газопроводов.

«Россия, конечно же, наиболее вероятный подозреваемый, говорит Джон Бреннан, и вы можете ему верить, ведь он был директором ЦРУ при Бараке Обаме! В этом парне нет ничего подозрительного. Нам остается только смеяться над этим. Какие еще варианты? Нет, Россия не взрывала свои же трубопроводы», - заявил ведущий Такер Карлсон.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз не собирается расследовать теракт на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2».