Связист рассказал, как радиостанции Р-166 «Артек» помогают обеспечивать управление войсками в движении

Рота связи использует маскировку техники и маршрутов движения, чтобы скрыться от вражеских корректировщиков и БПЛА.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Минобороны России показало радиостанцию, сделанную на базе бронетранспортера, которая обеспечивает связь в районе проведения специальной военной операции. Связисты Центрального военного округа работают круглосуточно, чтобы управление подразделениями шло без перебоев.

Радиосвязь и управление войсками помогают обеспечить аппаратные станции Р-166 «Артек» - как на стационарных позициях, так и в движении.

«Задача данной радиостанции - обеспечение управления вышестоящему начальнику при действиях подразделений на расстоянии до тысячи километров. Возможность работать в движении обеспечивает непрерывное управление войсками», - рассказал командир роты связи под позывным Магадан.

Для успешного выполнения задач военнослужащие проводят маскировку техники и маршрутов передвижения от вражеских корректировщиков и беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Минобороны России рассказали о характеристиках модернизированных танков Т-90М «Прорыв». Современная бронетехника поступила на вооружение Южного военного округа и уже применяется на передовой специальной военной операции.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.