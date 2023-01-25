В МО РФ рассказали о системе управления огнем нового поколения танка Т-90М «Прорыв»

Поступившие на вооружение ЮВО танки успешно используются в зоне специальной военной операции.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Минобороны России рассказали о характеристиках модернизированных танков Т-90М «Прорыв». Современная бронетехника поступила на вооружение Южного военного округа (ЮВО) и уже применяется на передовой специальной военной операции.

Экипажи Т-90М выдвигаются на рубеж открытия огня, подавляют огневые точки и меняют позицию, используя рельеф местности и естественные укрытия. Танкисты успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении, корректируя огонь при помощи беспилотников.

Как пояснили в МО, модернизированные танки Т-90М оснащены системой управления огнем нового поколения, панорамным прицелом командира с лазерным дальномером и телевизионными каналами, а также многоканальным прицелом оператора-наводчика.

Основное орудие танка - 125-мм гладкоствольная пушка. «Прорыв» также обладает спаренным с пушкой 7,62-мм пулеметом ПКТМ и зенитным 12,7-мм пулеметом «Корд-МТ» в дистанционно управляемой установке.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения украинской бронетехники российским танком под прикрытием боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».

Материал подготовили: Анна Касаткина, Николай Баранов