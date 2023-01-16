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Врачи медбатальона показали, как в полевых условиях работают с раненными с передовой

Наталья Панталёва
05:01 16.01.2023
Оснащение батальона помогает врачам оказывать первую помощь любой сложности, в том числе проводить операции на органах брюшной полости и в области грудной клетки. Здесь главное оружие – мастерство врачей и время.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В медицинском батальоне Западного военного округа хирурги, анестезиологи, рентгенологи и другие врачи продолжают оказывать экстренную медицинскую помощь раненным с передовой.  

Врачи работают с ранениями разного характера и объем повреждения. Сложные случаи решают сразу в операционной.

«Условия операционной позволяют оказывать помощь всем пациентам хирургического профиля. Проводятся операции не только на конечностях: на органах брюшной полости, грудной клетки, выполняются операции по сохранению жизни, стабилизации состояния больного», - говорит Станислав, военный хирург.

Командир медицинского батальона с позывным «Буря» добавляет, что основной задачей подразделения является «прием, сортировка, оказание неотложной медицинской помощи, медицинской помощи по жизненным показаниям».

Помимо врачей в батальоне работают и добровольцы. Среди них хрупкая медсестра Наташа, которая обрабатывает раны и поддерживает раненых морально: шутит, успокаивает, иногда расскажет анекдот, чтобы хоть как-то отвлечь. Наталья приехала из Мурома. В родном городе у нее осталась дочь, которую не видела несколько месяцев и очень по ней скучает. Но родные относятся с пониманием: она сейчас нужнее здесь.  

«Мне очень хотелось предоставить свою помощь нашим солдатам, нашим ребятам, которые нас поддерживают, которые нас защищают <...> Мы держимся, мы стараемся, так как мы сильные женщины и мы должны справиться с любой задачей», - делится Наталья, медицинская сестра.

Оказав неотложную помощь и убедившись, что состояние пациентов стабилизировалось, раненных начинают готовить для дальнейшей эвакуации в другие врачебные учреждения.  

В это время бойцы находятся в палате, за комфорт в которой отвечает Евгений, командир эвакуационного взвода. Ранее он работал спортивным комментатором в Липецкой области. Внешне медицинский батальон представляет собой несколько надувных модулей.

«Здесь трёхъярусные кровати. Здесь два яруса для более тяжелых. Чуть повыше … Это соответственно под разные ранения, травмы и заболевания. Палатка полевая. Двуслойная, отопит ель стоит на 30 градусов. То есть при -10,15 мороза раненые чувствуют себя комфортно», - рассказывает Евгений.

Ранее военные врачи рассказали, почему отправились в зону СВО. «Донбасс - это для меня родная земля», - поделился хирург Кирилл.

Материал подготовили: Вероника Волосунова, Николай Баранов.

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