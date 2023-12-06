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Тайвань создал список из 22 технологий, запрещенных к экспорту

Никита Черненко
06:39 06.12.2023
По заявлениям НКНТ Тайваня, экспорт технологий из списка может нанести «серьезный ущерб национальной безопасности».
Тайвань создал список из 22 технологий, запрещенных к экспорту
© Фото: Wiktor Dabkowski, Globallookpress
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Тайваньский Национальный комитет по науке и технологиями (НКНТ) создал перечень из 22 ключевых технологий, ограниченных к экспорту из страны. Это следует из заявлений представителей НКНТ Республики.

Сообщается, что под ключевыми технологиями понимаются те, чье попадание в зарубежные страны и к потенциальному противнику за рубежом может нанести «серьезный ущерб национальной безопасности». К таковым отнесли технологии из оборонной сферы, космической, сельскохозяйственной, а также технологии полупроводников и информационной безопасности.

НКНТ подчеркнул, что создание списка определено необходимостью удовлетворять интересы национальной безопасности, предотвратить нелегальный отток ключевых технологий из страны, а также обеспечивать промышленную конкурентоспособность острова и усиления защиты коммерческой тайны.

Независимость Республики Тайвань оспаривает правительство Китая: председатель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа ранее заявлял, что Китай готов к мирному воссоединению острова с материком, однако добавил, что КНР готово использовать немирные способы присоединения Тайваня, если это будет обусловлено необходимостью обеспечить территориальную целостность Китая.

Представитель Белого дома в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Америка не поддерживает независимость Тайваня. Тем не менее, президент США Джой Байден сообщил председателю КНР Си Цзиньпину, что Штаты продолжат поставлять оружие Тайваню, несмотря на протесты Пекина.

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