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Трамп призвал не шутить над умственными способностями Байдена

Ирина Елагина
06:35 06.12.2023
45-й президент США обеспокоен тем, что происходит при новом хозяине в Белом доме.
Трамп призвал не шутить над умственными способностями Байдена
© Фото: Catherine Nance Keystone Press Agency Globallookpress
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45-й президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность по поводу когнитивного состояния своего преемника и заметил, что это «совсем не смешно», так как речь идет об управлении ядерной державой.

«Когнитивно он не в очень хорошем состоянии. Но это не очень смешно, мы не должны шутить над этим. Это серьезно, мы имеем дело с ядерным оружием. Это совсем не смешно», - приводит РИА Новости слова Трампа про Байдена, сказанные на встрече в Айове.

Трамп также отметил, что сейчас Америка проигрывает другим странам, лидеры которых находятся в лучшей форме.

«А у нас кто-то, кто никогда не был в лучшей форме», - подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось о выступлении Трампа перед избирателями в Айове, где он назвал стартовавшую президентскую кампанию «праведным крестовым походом», цель которого освободить США от Байдена и преступников в Белом доме.

По прогнозам Трамп может заручиться поддержкой более 50 процентов избирателей в Айове - конференция республиканцев штата намечена на 15 января 2024 года.

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