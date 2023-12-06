Полянский заявил, что, возможно, не все украинцы станут жертвами режима Зеленского и геополитических интересов США.

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Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский выразил надежду на то, что не всех украинцев принесут в жертву интересам США. Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter).

«Воодушевляет слышать такие трезвые голоса в этой стране. Возможно, не все украинцы будут принесены в жертву коррумпированному режиму Зеленского и его западным сторонникам в тщетной погоне за геополитическими русофобскими интересами США», - пишет он.

Так Полянский прокомментировал выпуск программы американского журналиста Такера Карлсона, в котором ведущий спрашивает, как Вашингтон мог послать миллиарды «несчастным олигархам на Украине теперь, когда вся эта затея оказалась безрезультатной и разрушительной катастрофой».

Россия уже сделала запрос в Совбез ООН, и организация назначила на 11 декабря заседание по поставкам вооружений Украине. Полянский сообщил, что на заседании «планируется весьма интересный докладчик».