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Совбез ООН по запросу РФ проведет 11 декабря заседание по поставкам вооружений Украине

Игнат Далакян
22:40 05.12.2023
Первый зампостпред РФ при ООН Полянский отметил, что «планируется весьма интересный докладчик».
Совбез ООН по запросу РФ проведет 11 декабря заседание по поставкам вооружений Украине
© Фото: Eskinder Debebe UN Photo Globallookpress
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Совет безопасности Организации Объединенных Наций 11 декабря по запросу Российской Федерации проведет заседание по поставкам вооружений Украине. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Одиннадцатого декабря в 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве) состоится запрошенное нами заседание по поставкам западного оружия на Украину», - написал в своем Telegram-канале Полянский.

По словам первого зампостпреда, «планируется весьма интересный докладчик». Российский дипломат указал, что страны Запада всеми силами пытаются удерживать украинскую тематику в поле зрения Совета безопасности ООН.

«Их при этом не смущают собственные вопиющие "двойные стандарты" - ни одного заседания по Газе за два месяца израильской бойни они так пока и не запросили», - написал Полянский.

Ранее российское постпредство при Организации Объединенных Наций запрашивало заседание СБ ООН в связи с обстрелами украинскими войсками Донецка. Тогда 20 человек стало жертвами атаки из РСЗО HIMARS.

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