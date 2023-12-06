В стране и мире В стране и мире В стране и мире

РСЗО «Град» выпустил весь пакет ракет в позиции боевиков на Купянском направлении

Елена Сивонен
Анастасия Бобылева
06:44 06.12.2023
Эта реактивная система отличается оперативностью и большой площадью огневого поражения, что позволяет с легкостью накрывать опорники врага.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Больше года на Купянском направлении работает расчет РСЗО «Град». Эта реактивная система отличается оперативностью и большой площадью огневого поражения, поэтому боевикам в зоне СВО крайне сложно от нее укрыться.

Накрыть опорные пункты врага для расчета не составляет труда, а вот попасть с расстояния 10-20 тысяч метров в пикап противника уже сложнее. Однако и эта ювелирная работа нашим бойцам по плечу.

Расчет РСЗО «Град» находится на дежурстве с полным пакетом 24 часа 7 дней в неделю. Непосредственно на подготовку системы к работе бойцам нужно не больше 10 минут.

Покинув укрытие, «Град» прибыл на позицию, откуда удобно вести огонь по опорным пунктам и скоплению живой силы противника. Затем военнослужащие наводят РСЗО для удара и дают три пристрелочных выстрела. После этого следует мощный залп всего пакета - 40 ракет калибра 122 мм.

И, так как всегда есть риск ответного огня, у расчета ни минуты простоя. Они сразу отправляются в безопасное место. Уже там бойцы видят кадры объективного контроля, которые фиксируют уничтожение цели.

Ранее российские «Грады» нанесли сокрушительный удар по боевикам на Купянском направлении. Бойцы группировки войск «Запад» уничтожили выявленные замаскированные позиции противника.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:44 В стране и мире
Видео
РСЗО «Град» выпустил весь пакет ракет в позиции боевиков на Купянском направлении
21:29 Армия
Средства ПВО перехватили три украинских БПЛА над Белгородской областью
18:17 ОПК
Видео
Производство бронетанкового вооружения в России выросло втрое в 2023 году
16:53 В стране и мире
Омбудсмен Москалькова сообщила, что находится на плановой госпитализации
16:51 В стране и мире
В Кремле подтвердили готовность Москвы к переговорам с Киевом
Популярное
Музыкант Сергей Трофимов сказал, что хочет поспать, в ответ на вопрос об аварии
Видео
Путину показали атомный взрыв на выставке «Россия» на ВДНХ
В Госдуме предложили учредить медаль имени Байдена с Зеленским на реверсе
Карпин назвал дебилом решившего провести матч ЦСКА - «Ростов» в снегопад
Видео
«Кто здесь очкошница?»: в Махачкале две девушки избили 13-летнюю школьницу
Кличко задался вопросом существования Украины
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.