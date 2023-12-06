РСЗО «Град» выпустил весь пакет ракет в позиции боевиков на Купянском направлении

Эта реактивная система отличается оперативностью и большой площадью огневого поражения, что позволяет с легкостью накрывать опорники врага.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Больше года на Купянском направлении работает расчет РСЗО «Град». Эта реактивная система отличается оперативностью и большой площадью огневого поражения, поэтому боевикам в зоне СВО крайне сложно от нее укрыться.

Накрыть опорные пункты врага для расчета не составляет труда, а вот попасть с расстояния 10-20 тысяч метров в пикап противника уже сложнее. Однако и эта ювелирная работа нашим бойцам по плечу.

Расчет РСЗО «Град» находится на дежурстве с полным пакетом 24 часа 7 дней в неделю. Непосредственно на подготовку системы к работе бойцам нужно не больше 10 минут.

Покинув укрытие, «Град» прибыл на позицию, откуда удобно вести огонь по опорным пунктам и скоплению живой силы противника. Затем военнослужащие наводят РСЗО для удара и дают три пристрелочных выстрела. После этого следует мощный залп всего пакета - 40 ракет калибра 122 мм.

И, так как всегда есть риск ответного огня, у расчета ни минуты простоя. Они сразу отправляются в безопасное место. Уже там бойцы видят кадры объективного контроля, которые фиксируют уничтожение цели.

Ранее российские «Грады» нанесли сокрушительный удар по боевикам на Купянском направлении. Бойцы группировки войск «Запад» уничтожили выявленные замаскированные позиции противника.