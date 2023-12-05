Расчеты «Градов» нанесли сокрушительный удар по боевикам на Купянском направлении

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Расчеты российских РСЗО «Град» уничтожили замаскированные позиции украинских боевиков на Купянском направлении в зоне СВО. Минобороны России показало кадры работы военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) по уничтожению противника из «Градов».

От сокрушительных ударов этой реактивной системы боевикам не уйти, не убежать, не спрятать технику. На это просто не хватит времени, ведь отличительные черты РСЗО - оперативное огневое поражение и безупречное попадание в цели.

На дежурстве расчет «Града» находится 24 часа 7 дней в неделю. Непосредственно на подготовку РСЗО к работе бойцам необходимо несколько минут. Как только беспилотник фиксирует цель, водитель «Града» дает полный газ. РСЗО покидает укрытие и едет на позицию, откуда удобно вести огонь по опорным пунктам и скоплению живой силы противника.

Машине, тем более такой грозной, нельзя долго быть одной в открытом поле, поэтому наведение РСЗО для удара длится меньше минуты. Затем расчет выпускает три пристрелочных, а дальше - весь пакет ракет калибра 122 миллиметра.

Не дожидаясь возможного ответного огня, расчет сразу мчится в безопасное место. Уже там бойцы получают кадры объективного контроля со стопроцентным уничтожением цели.

Ранее Министерство обороны России сообщило о нанесении 27 групповых ударов ВС РФ по военным объектам на Украине. Удары наносились высокоточным оружием и беспилотниками.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.