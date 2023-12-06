Мадуро поставил условие нефтедобывающим компаниям на шельфе Эссекибо

Президент Мадуро заявил, что у нефтяных компаний есть три месяца, чтобы завершить работы на спорном с Гайаной шельфе.

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Венесуэла дает нефтяным компаниям трехмесячный срок для завершения работ в неделимитированном море на шельфе Эссекибо. С таким заявлением выступил президент Николас Мадуро в ходе совещания федерального совета правительства.

«Я предлагаю всем этим компаниям три месяца для завершения операций в неделимитированном море, три месяца. И мы открыты для переговоров. Только по-хорошему», - приводит РИА Новости слова лидера Венесуэлы.

Он добавил, что речь идет о переговорах, уважительно относящихся к международному праву и законам, «с уважением добрососедства».

Вместе с тем, Мадуро назвал Эссекибо «зоной интегральной обороны». По его словам, Каракас будет выдавать лицензии на разработку и добычу нефти и газа в этом регионе.

Территориальный спор между Венесуэлой и соседней Гайаной о регионе Эссекибо, носящего название одноименной реки, ведется еще с начала XIX века. Площадь Эссекибо имеет 160 тысяч квадратных километров, занимая таким образом три четверти Гайаны. Спорный регион, находящийся под управлением Гайаны, богат месторождениями нефти и газа.

Каракас считает Эссекибо исконно своей землей, ставшей гайанской с 17 февраля 1966 года. Недавно в Венесуэле прошел референдум, по результатам которого свыше 10 миллионов жителей, а это почти 95% принявших участие в голосовании, выступили "За" включение части соседней Гайаны - Эссекибо - в состав страны.