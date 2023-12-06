Артиллеристы ЦВО сорвали ротацию противника на Краснолиманском направлении

С момента получения координат противника до уничтожения цели прошло не больше двух-трех минут.

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Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили из гаубиц Д-30 колонну подвоза боеприпасов и личного состава подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении в зоне СВО. Кадры удара российской артиллерии по противнику опубликовало Министерство обороны РФ.

Получив от разведывательной группы информацию о предстоящей ротации противника и прибытии машин подвоза, расчеты 122-мм гаубиц Д-30 гвардейского мотострелкового соединения открыли огонь по средствам подвоза личного состава и боеприпасов боевиков. Цели были уничтожены, причем с момента получения координат до огневого поражения прошло не более двух-трех минут.

Остатки подразделения боевиков были вынуждены спасаться бегством с линии боевого соприкосновения. После этого по квадрату отступления противника артиллеристы нанесли удар методом «огневого прочесывания». Созданная сплошная зона поражения позволила одновременно перекрыть основные и возможные пути отхода.

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Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.