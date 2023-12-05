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Опубликованы кадры ударов российских ПТРК по позициям боевиков под Угледаром

Владислав Кустов
Анастасия Бобылева
07:01 05.12.2023
Расчет ПТРК за считаные секунды приводит комплекс в боевое положение, молниеносно производит пуск по цели и тут же исчезает.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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На Донецком участке успешно действуют расчеты российских ПТРК. Бойцы ВДВ используют тактику мобильных групп на квадроциклах. Неожиданно появляясь на переднем крае, такой противотанковый расчет за считаные секунды приводит комплекс в боевое положение, производит пуск по цели и молниеносно исчезает.

Управляемая ракета и пусковая установка противотанкового комплекса на связи до момента попадания в цель. По проводу, похожему на леску, идет сигнал. Оператор-наводчик корректирует полет ракеты. Он должен точно удерживать объект в прицеле. Выстрел - и еще одно пулеметное гнездо противника на Угледарском направлении уничтожено.

В современном вооруженном конфликте, когда успех достигается не количеством стволов, а их точностью и мобильностью, связка противотанкового управляемого комплекса и квадроцикла имеет массу преимуществ перед танками и другими тяжелыми боевыми машинами.

Сейчас дороги в полях превратились в кашу из чернозема. Однако, передвигаясь на квадроцикле, об этом можно вообще не задумываться. Броня, как называют бронетехнику военные, зачастую вязнет, а квадроцикл легкий и потому справляется с препятствием.

Расчет ПТРК группировки «Восток» из Бурятии работает под прикрытием автоматического гранатомета. АГС не дает противнику нанести ответный удар. В мобильности автоматическое огневое средство не отстает.

Обстановка под Угледаром остается стабильно напряженной, но наши военнослужащие отмечают значительное снижение боевых возможностей противника. Атаковать позиции бойцов группировки «Восток» теперь пытаются редко. Наши военнослужащие, в свою очередь, используют тактику активной обороны, каждый день работая над улучшением своего положения на переднем крае.

Ранее российские беспилотники поразили огневые точки и живую силу противника в районе Белогоровки. Кадры работы наших дронов опубликовало МО РФ.

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