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Бойцы ВС РФ «выкурили» националистов из укрытий на Купянском направлении с помощью ПТРК «Штурм»

Наталья Панталёва
05:00 26.01.2023
Противотанковый ракетный комплекс «Штурм» позволяет вести огонь по укрепленным позициям врага, бронетехнике и воздушным целям.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Расчет противотанкового ракетного комплекса «Штурм» не оставляет шансов украинским националистам на линии соприкосновения. Его грозное вооружение уничтожает укрепленные позиции и живую силу противника. Боевая машина разгоняется и двигается в Купянском направлении. Разведчики сообщили, что там находятся блиндажи, опорные пункты и  артиллерийские позиции националистов.

«Сначала проводится рекогносцировка местности. Проводим доразведку противника, после чего выдвигаемся на позицию и с противотанкового ракетного комплекса поражаем поставленные цели. Это ДОТы, ДЗОТы, танки, БМП», - рассказал командир противотанковой батареи с позывным «Енисей».   

Расчет прибыл на позицию, после чего ушел в засаду в лесополосу, где дождался точных координат противника. Командир батареи - капитан с позывным «Енисей» получил данные, выдвинулся на огневой рубеж и выпустил два снаряда.  

Ракета может уничтожить маневрирующую мишень на расстоянии в четыре километра. При этом установкой управляет расчет из двух человек. Теперь нужно оперативно сменить позицию. В любой момент в ответ может прилететь артиллерийский снаряд противника. Бойцы уже сбились со счета, сколько укреплений и бронетехники врага за все время спецоперации они уничтожили. Командир машины с позывным «Небо» лично разбил блиндаж неприятеля и был награжден.   

«За мирных людей, которые жили в Донецке и Луганске, за то время, что они страдали. Я и мои товарищи наносим удар, который наносили по ним в течение восьми лет», - объяснил командир машины с позывным «Небо».  

Эти грозные машины наносят удары не только по объектам националистов на земле, но и по воздушным целям, которые летят на небольшой высоте. Комплексы успешно отражают контратаки боевиков киевского режима.

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