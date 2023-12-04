Десантники разгромили артиллерию боевиков на берегу Днепра при помощи «Ланцета»

На правом берегу Днепра обнаружили артиллерию боевиков, которая вела огонь по мирным жителям, в итоге две САУ, гаубица и станция связи врага были уничтожены при помощи «Ланцета».

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Российские десантники уничтожили артиллерию боевиков на правобережье Днепра в Херсонской области барражирующими боеприпасами «Ланцет». Кадры ударов по целям публикует Министерство обороны РФ.

Соединения и воинские части Воздушно-десантных войск продолжают выполнять боевые задачи в зоне спецоперации. В Херсонской области расчеты разведывательных беспилотников обнаружили на правом берегу Днепра вражескую самоходную и ствольную артиллерию, которая наносила удары по мирным жителям на левобережье реки. Также была обнаружена станция связи, с помощью которых осуществлялось управление украинскими подразделениями.

Чтобы уничтожить цели, командованием одного из соединений ВДВ было принято решение задействовать барражирующие боеприпасы «Ланцет», запуск которых осуществляется расчетами беспилотной авиации «крылатой пехоты». Профессионально и грамотно управляя «Ланцетами», операторы уничтожили две САУ и одну гаубицу западного производства с экипажами и полным боекомплектом, а также замаскированную станцию связи.

Ранее российские беспилотники поразили опорные пункты украинских националистов в районе Берестового. Минобороны РФ показало кадры объективного контроля, зафиксировавшие удары наших дронов.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.