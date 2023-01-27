В Госдуму внесли законопроект, запрещающий задержания по истечении сроков давности

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Правительство России внесло в Госдуму законопроект о недопустимости задержания и применения мер пресечения задним числом, если лицо не подозревается в совершении преступления, наказуемого смертной казнью или пожизненным лишением свободы. Ознакомиться с ним можно в парламентской базе данных.

Статью по «Основаниям для задержания подозреваемых»( ст.91) планируют дополнить третьей частью, что лицо не может быть задержано по подозрению в совершении преступления, срок давности которого истек, если только оно не подозревается в совершении преступления, наказуемого смертью или пожизненным заключением.

Предлагается также дополнить статью 97 («Основания для избрания меры пресечения») частью 3, предусматривающей, что меры пресечения не могут быть применены к подозреваемому, в отношении которого продолжается уголовное судопроизводство по истечении срока давности. Однако в тексте законопроекта указано, что это не распространяется на случаи, когда подсудимый является подозреваемым или обвиняется в совершении преступления, наказуемого смертной казнью или пожизненным лишением свободы.

Напомним о ещё одном законопроекте Госдумы, направленном на вопрос о конфискации имущества уехавших из России. По словам Вячеслава Володина, меры в отношении уехавших должны носить дифференцированный характер.